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Бразилия не может погасить долги за ОИ-2016
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    Бразилия не может погасить долги за ОИ-2016

    7:03  6 Июля 2017
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    Бразилия не может погасить долги за ОИ-2016

    Рио-де-Жанейро, 6 июля. Организаторы бразильских Игр-2016 года обратились к Международному Олимпийскому комитету с просьбой помочь им рассчитаться с кредиторами. Об этом сообщает сегодня агентство Associated Press. 

    По данным агентства, общая сумма задолженности равна примерно  $40 млн.

    Как отметил пресс-секретарь организационного комитета ОИ-2016 Марио Андрада, нужно, чтобы МОК поспособствовал в проведении диалога с властями Бразилии. Правда, сложность заключается в том, что не совсем ясно, кто и за что отвечает.

    Бразилия не может погасить долги за ОИ-2016

    Отмечается, что встреча главы олимпийского комитета Бразилии Карлоса Нузмана с официальными лицами МОК пройдет на грядущей неделе в Лозанне.

    Как ранее сообщала Газета.Ru, экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер обрушился с критикой на информатора  ВАДА российскую бегунью Юлию Степанову, которая хотела попасть на бразильские Игры-2016. 

     

    Автор: Дана Балан
    #игры #блаттер #мок #бразилия #рио-де-жанейро #ои-2016 #степанова
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