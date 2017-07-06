Бразилия не может погасить долги за ОИ-2016

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Рио-де-Жанейро, 6 июля. Организаторы бразильских Игр-2016 года обратились к Международному Олимпийскому комитету с просьбой помочь им рассчитаться с кредиторами. Об этом сообщает сегодня агентство Associated Press.

По данным агентства, общая сумма задолженности равна примерно $40 млн.

Как отметил пресс-секретарь организационного комитета ОИ-2016 Марио Андрада, нужно, чтобы МОК поспособствовал в проведении диалога с властями Бразилии. Правда, сложность заключается в том, что не совсем ясно, кто и за что отвечает.

Отмечается, что встреча главы олимпийского комитета Бразилии Карлоса Нузмана с официальными лицами МОК пройдет на грядущей неделе в Лозанне.

Как ранее сообщала Газета.Ru, экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер обрушился с критикой на информатора ВАДА российскую бегунью Юлию Степанову, которая хотела попасть на бразильские Игры-2016.