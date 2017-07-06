Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Спорт
Бразилия не может погасить долги за ОИ-2016
Россия
Жизнь налаживается: россияне стали больше тратить денег
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жизнь налаживается: россияне стали больше тратить денег

    6:50  6 Июля 2017
    144

    Жизнь налаживается: россияне стали больше тратить денег

    Москва, 06 июля. Россияне в 2017 году стали больше тратить денег на текущие нужды и меньше откладывать на «черный» день.

    Как сообщают «Известия», так если два года назад 47% жителей страны старались сохранить деньги и только потом тратить то, что осталось, то в 2017-м  примерно такое же количество россиян спускают средства сразу, ничего не откладывая.

    «В 2017 году ситуация в экономике стала более стабильной, и многие решили сделать крупные покупки, которые до этого по разным причинам откладывали», — пояснили причину эксперты, добавив российская экономика выходит из кризиса.

    Как отмечается, наиболее склонны к сбережениям денежных средств, как бы ни было это странно, люди молодого возраста от 18 до 24 лет, а также граждане старшего поколения — от 55 лет.

    Автор: Константин Терехов
    #россия
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Сирия итоги за сутки на 6 июля 6.00: ВКС РФ разбомбили штаб и склад ИГ, курды получили вооружение от США

        6:00 6 Июля 2017 351
        Читать
        3:00
        Сегодня

        Трамп намерен на встрече с Путиным обсудить Сирию — Тиллерсон
        23:55
        Вчера

        США пообещали вводить санкции против всех стран, ведущих бизнес с КНДР
        23:28
        Вчера

        Янукович: Украинский суд приговорит меня к пожизненному заключению
        23:10
        Вчера

        МИД Украины вызвал посла Польши после слов Ващиковского о Бандере
        21:43
        Вчера

        Именем погибшего в Сирии летчика назовут вертолет Ми-8 ЮВО

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 2328

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1980

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9098

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3413

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2581
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Экстрадиция как способ похищения: дипломаты вступились за россиянина, попавшего в тюрьму США

        Экстрадиция как способ похищения: дипломаты вступились за россиянина, попавшего в тюрьму США

        6:05   6 Июля 2017
        696
        Сирия: США готовы обсудить создание бесполетных зон вместе с Россией

        Сирия: США готовы обсудить создание бесполетных зон вместе с Россией

        3:00   6 Июля 2017
        131
        Сирия: Минобороны РФ показало видео уничтожения объектов ИГ крылатыми ракетами

        Сирия: Минобороны РФ показало видео уничтожения объектов ИГ крылатыми ракетами

        0:56   6 Июля 2017
        454
        Делегации России, ДНР и ЛНР покинули переговоры в Минске после заявления Киева

        Делегации России, ДНР и ЛНР покинули переговоры в Минске после заявления Киева

        17:57   5 Июля 2017
        3149