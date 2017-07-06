Жизнь налаживается: россияне стали больше тратить денег

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Москва, 06 июля. Россияне в 2017 году стали больше тратить денег на текущие нужды и меньше откладывать на «черный» день.

Как сообщают «Известия», так если два года назад 47% жителей страны старались сохранить деньги и только потом тратить то, что осталось, то в 2017-м примерно такое же количество россиян спускают средства сразу, ничего не откладывая.

«В 2017 году ситуация в экономике стала более стабильной, и многие решили сделать крупные покупки, которые до этого по разным причинам откладывали», — пояснили причину эксперты, добавив российская экономика выходит из кризиса.

Как отмечается, наиболее склонны к сбережениям денежных средств, как бы ни было это странно, люди молодого возраста от 18 до 24 лет, а также граждане старшего поколения — от 55 лет.