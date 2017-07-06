Сирия: российские военные доставили 5 тонн гумпомощи в провинцию Хомс

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Дамаск, 6 июля. Российские военные доставили более пяти тонн гуманитарной помощи в горное село Хасур в провинции Хомс. Об этом сообщил журналистам офицер российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Александр Воронцов.

«Село Хасур — один из шести населенных пунктов района Хадия провинции Хомс, главы которых недавно подписали соглашение о прекращении огня», — отметил Воронцов.

В настоящее время в населенном пункте проживает более двух тысяч человек. Российские военные доставили в село 800 продуктовых наборов. В каждый входит рис, мука, чай, сахар, мясные консервы, макароны, растительное масло и соль.

Служащий сельской администрации Наджи Хаммат отметил, что село Хасур находится всего в 20 км от линии противостояния правительственных войск и боевиков, и доставка продуктов в него сильно затруднена. Подавляющее большинство обитателей села живут натуральным хозяйством.