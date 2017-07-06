Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Спорт
Бразилия не может погасить долги за ОИ-2016
Весь мир
Сирия: российские военные доставили 5 тонн гумпомощи в провинцию Хомс
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: российские военные доставили 5 тонн гумпомощи в провинцию Хомс

    6:49  6 Июля 2017
    138

    Сирия: российские военные доставили 5 тонн гумпомощи в провинцию Хомс

    Дамаск, 6 июля. Российские военные доставили более пяти тонн гуманитарной помощи в горное село Хасур в провинции Хомс. Об этом сообщил журналистам офицер российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Александр Воронцов.

     «Село Хасур — один из шести населенных пунктов района Хадия провинции Хомс, главы которых недавно подписали соглашение о прекращении огня», — отметил Воронцов.

    В настоящее время в населенном пункте проживает более двух тысяч человек. Российские военные доставили в село 800 продуктовых наборов. В каждый входит рис, мука, чай, сахар, мясные консервы, макароны, растительное масло и соль.

    Сирия: российские военные доставили 5 тонн гумпомощи в провинцию Хомс

    Служащий сельской администрации Наджи Хаммат отметил, что село Хасур находится всего в 20 км от линии противостояния правительственных войск и боевиков, и доставка продуктов в него сильно затруднена. Подавляющее большинство обитателей села живут натуральным хозяйством.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #сирия
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Сирия итоги за сутки на 6 июля 6.00: ВКС РФ разбомбили штаб и склад ИГ, курды получили вооружение от США

        6:00 6 Июля 2017 343
        Читать
        3:00
        Сегодня

        Трамп намерен на встрече с Путиным обсудить Сирию — Тиллерсон
        23:55
        Вчера

        США пообещали вводить санкции против всех стран, ведущих бизнес с КНДР
        23:28
        Вчера

        Янукович: Украинский суд приговорит меня к пожизненному заключению
        23:10
        Вчера

        МИД Украины вызвал посла Польши после слов Ващиковского о Бандере
        21:43
        Вчера

        Именем погибшего в Сирии летчика назовут вертолет Ми-8 ЮВО

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 2327

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1980

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9096

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3412

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2581
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Экстрадиция как способ похищения: дипломаты вступились за россиянина, попавшего в тюрьму США

        Экстрадиция как способ похищения: дипломаты вступились за россиянина, попавшего в тюрьму США

        6:05   6 Июля 2017
        696
        Сирия: США готовы обсудить создание бесполетных зон вместе с Россией

        Сирия: США готовы обсудить создание бесполетных зон вместе с Россией

        3:00   6 Июля 2017
        131
        Сирия: Минобороны РФ показало видео уничтожения объектов ИГ крылатыми ракетами

        Сирия: Минобороны РФ показало видео уничтожения объектов ИГ крылатыми ракетами

        0:56   6 Июля 2017
        454
        Делегации России, ДНР и ЛНР покинули переговоры в Минске после заявления Киева

        Делегации России, ДНР и ЛНР покинули переговоры в Минске после заявления Киева

        17:57   5 Июля 2017
        3149