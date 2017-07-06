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Тиллерсон отметил особую миссию России в Сирии, анонсировав встречу Путина и Трампа
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    Тиллерсон отметил особую миссию России в Сирии, анонсировав встречу Путина и Трампа

    6:57  6 Июля 2017
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    Тиллерсон отметил особую миссию России в Сирии, анонсировав встречу Путина и Трампа

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил о том, что американский президент Дональд Трамп собирается обсудить сирийский вопрос на предстоящей встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Перед отлетом на саммит «Большой двадцатки» в Гамбурге я бы хотел прокомментировать нынешнюю тему ситуации в Сирии, которую президент Трамп намерен поднять на встрече с российским президентом Путиным»,  — заявил он.

    Тиллерсон отметил, что «прежде всего, все стороны в Сирии должны обеспечить стабильность на месте».

    «Если мы не достигнем стабильности в Сирии, прогресс в уничтожении «Исламского государства»* может быть загублен», — пояснил он.

    По словам главы американского внешнеполитического ведомства, все стороны должны работать в рамках политического процесса по достижению соглашения, которое определяет путь вперед для сирийского народа.

    «На России лежит особая ответственность в поддержке этих усилий»,  — отметил он.

    Напомним, что до того как начнется саммит G20, президент США Дональд Трамп планирует встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. На повестке – обсуждение совместных усилиях по борьбе с терроризмом и финансировании миротворческих миссий ООН.

    «На полях» саммита, который будет проходить в немецком Гамбурге 7-8 июля, ожидается одна из самых важных встреч в международной политике – первая встреча лидера США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина.

    Ранее как в Кремле, так и в Белом доме факт встречи подтвердили. Однако отметили, что пока конкретной договоренности по дате и времени проведения, а также по ее формату пока нет.

    Предстоящую встречу также обсудили замгоссекретаря США Томас Шеннон и посол России в США Сергей Кисляк. Об этом сообщили в америкаснком внешнеполитическом ведомстве.

    Темы, которые могут обсудить в немецком Гамбурге лидеры России и США, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Тиллерсон отметил особую миссию России в Сирии, анонсировав встречу Путина и Трампа

    По его словам Владимир Путин и Дональд Трамп на полях саммита «Группы двадцати» могут обсудить международный терроризм, ситуацию в Сирии и на Украине. При этом Ушаков добавил, что в Кремле считают важным обсуждение проблемы международного терроризма между двумя лидерами ведущих держав.

    Президент России Владимир Путин в своей статье для немецкого издания Handelsblatt подчеркнул, что G20 за прошедшие годы зарекомендовала себя как востребованный механизм согласования интересов и позиций ведущих экономик мира, скоординированные действия позволили преодолеть последствия финасово-экономического кризис.

    ««Двадцатке» удалось выйти на решение многих застарелых проблем», — считает глава РФ.

    Владимир Путин отметил, что в России высоко ценят практические шаги по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и уводу корпорациями прибыли в так называемые «налоговые гавани».

    «От такой практики страдают все экономики. Добавлю, что подобное безответственное поведение компаний негативно влияет на уровень жизни миллионов людей, оборачивается большими социальными издержками»,  — пояснил он.

    Кроме того, президент отметил осуществление на практике договоренностей в сфере реформы финансового регулирования.

    Тиллерсон отметил особую миссию России в Сирии, анонсировав встречу Путина и Трампа

    «К примеру – о специальном регулировании тех банков, банкротство которых было бы нежелательно и рискованно из-за размеров их бизнеса. Впервые в истории начато взаимодействие органов по надзору за операциями участников небанковского финансового сектора. Большое значение имеют решения о принципах предотвращения и преодоления кризисов в банковском секторе, об организации работы агентств страхования вкладов и многое другое»,  — считает президент России.

    Кроме того, в своей статье Владимир Путин отметил большую работу, которую «Группа двадцати» проделала в последние годы по вопросам миграции.

    «По данным ООН, в 2017 году трудящиеся мигранты переведут в развивающиеся страны сумму, превышающую 500 миллиардов долларов. Это в три раза больше средств, выделяемых в качестве официальной помощи на цели развития, а также объёмов прямых иностранных инвестиций. В рамках Объединения идёт активная проработка вопросов интеграции мигрантов на рынки труда принимающих стран, их культурной адаптации и социальной защиты. Кроме того, в этом году удалось сформулировать решения, которые открывают возможность урегулирования проблем вынужденных переселенцев. В их основе – укрепление региональной и глобальной стабильности, рост экономик государств, которые «генерируют» беспрецедентные потоки беженцев»,  — добавил глава России.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Павел Романов
    #путин #меркель #дональд трамп #россия #сша #сирия #рекс тиллерсон #саммит
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