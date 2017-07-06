Во второй половине лета в центре России ожидаются смерчи, ливни и грозы — эксперты

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Москва, 06 июля. Специалисты МЧС и Гидрометцентра рассказали, что во второй половине лета в центре России ожидаются смерчи, ливни и грозы.

Как пишут «Известия», в спасательном ведомстве в условиях постоянно меняющегося климата и увеличения разного рода ЧС, разрабатывают новые методы оповещения населения – например в соцсетях «Вконтакте» и «Однокласниках».

С призывом более внимательно относиться к предупреждениям МЧС выступил глава Гидрометцентра. Роман Вильфанд отметил, что в июле можно ждать града, сильного дождя, шквалистого ветра, а также гроз.

«Лето уже жарким не будет. У нас был очень холодный май и такой же июнь», — в свою очередь констатировал ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

Добавим, что подобная погодная аномалия связана с устойчивым блокирующим антициклоном над Центральной Европой и вынесением холодных воздушных масс в район Русской равнины.

Как отмечает издания, с погодой этим летом не повезло только жителям Центральной России – так, в остальном Северном полушарии стоит жара…