Ученые предупредили о скором прекращении солнечных затмений на Земле

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Вашингтон, 6 июля. Отдаление Луны от Земли приведет к сокращению количества солнечных затмений и их полному исчезновению, сообщает Futurism.

Каждый год естественный спутник отдаляется от Земли на 3,8 см. Со временем это движение приведет к тому, что солнечные затмения на нашей планете будут происходить все реже, и выглядеть они будут все менее эффектно. Постепенно обрамленный солнечным светом темный диск, который называют «кольцом огня», сменится частичными затмениям. А в итоге солнечные затмения на Земле прекратятся окончательно.

По подсчетам ученых, в масштабах космоса это произойдет совсем скоро — всего через 630 млн лет.