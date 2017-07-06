Сирия: жители Манбиджа выразили поддержку курдам из Африна
В Избранное
Дамаск (Сирия), 06 июля. В городе Манбидж прошли демонстрации, в ходе которых местные жители выразили поддержку курдам из Африна.
Как сообщает агентство ANF NEWS, горожане вышли на улицы в знак поддержки курдских жителей, которые в среду 5 июля находились под обстрелом турецких войск в Африне.
В марше поддержки участвовали руководители исполнительных и законодательных органов власти, чиновники и военные, а также простые граждане, которые несли плакаты «Долой турецкое вторжение», «Мы с Эфроном», «Сирийский народ един».
Напомним, что накануне на севере провинции Алеппо курды вели бои с протурецкими исламистами в районе Мари и Африн.