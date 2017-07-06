Сирия: жители Манбиджа выразили поддержку курдам из Африна

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Дамаск (Сирия), 06 июля. В городе Манбидж прошли демонстрации, в ходе которых местные жители выразили поддержку курдам из Африна.

Как сообщает агентство ANF NEWS, горожане вышли на улицы в знак поддержки курдских жителей, которые в среду 5 июля находились под обстрелом турецких войск в Африне.

В марше поддержки участвовали руководители исполнительных и законодательных органов власти, чиновники и военные, а также простые граждане, которые несли плакаты «Долой турецкое вторжение», «Мы с Эфроном», «Сирийский народ един».

Напомним, что накануне на севере провинции Алеппо курды вели бои с протурецкими исламистами в районе Мари и Африн.

People of Manbij take to the streets in solidarity with Efrînhttps://t.co/HYNobhkrrY#TwitterKurds pic.twitter.com/Cq6mOYgbfO — Robin (@em_bernadin) July 5, 2017



