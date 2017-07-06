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Сирия новости 6 июля 07.00: жители города в Алеппо поддержали курдов после обстрела турками, в Ракке уничтожили 15 боевиков ИГ
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    Сирия новости 6 июля 07.00: жители города в Алеппо поддержали курдов после обстрела турками, в Ракке уничтожили 15 боевиков ИГ

    7:00  6 Июля 2017
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    Сирия новости 6 июля 07.00: жители города в Алеппо поддержали курдов после обстрела турками, в Ракке уничтожили 15 боевиков ИГ

    Сирия, 6 июля. Жители города Манбидж в Алеппо вышли на улицы в знак поддержки курдских жителей, которых атаковали турецкие войска. В Ракке представители SDF**** уничтожили 15 террористов «Исламского государства»*. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в окрестностях газовых месторождений Хаиль в провинции Хомс правительственные войска вступили в противостояние с боевиками.

    «Исламское государство»: не менее 15 боевиков ИГ* были уничтожены во время столкновений с SDF в провинции Ракка.

    Сирия новости 6 июля 07.00: жители города в Алеппо поддержали курдов после обстрела турками, в Ракке уничтожили 15 боевиков ИГ

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 6 июля 07.00: жители города в Алеппо поддержали курдов после обстрела турками, в Ракке уничтожили 15 боевиков ИГ

    Армия правительства Сирии с помощью артиллерии атаковала позиции боевиков в  деревне Джисрин в Восточной Гуте.

    Провинция Алеппо

    Жители города Манбидж вышли на улицы в знак поддержки курдских жителей, которые вчера находились под обстрелом турецких войск в городе Африн на севере провинции, сообщается в Twitter.

    Администрация города Ахтарин запретила использование купюры номиналом 2000 лир за то, что на ней изображено лицо президента Асада. Владение такой купюрой может стоить одного года заключения, сказано в Twitter.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 6 июля 07.00: жители города в Алеппо поддержали курдов после обстрела турками, в Ракке уничтожили 15 боевиков ИГ

    Боевики обстреляли из минометов деревню Марьямайн, армия правительства Сирии нанесла ответный удар по вражеским позициям в пригороде Аль-Хула на севере провинции.

    Сирийские власти начали демонтаж КПП в Хомсе.

    Столкновения между армией правительства Сирии и террористами «Исламского государства» произошли в окрестностях газовых месторождений Хаиль. Правительственные войска продвигаются к границе провинции Дейр эз-Зор.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 6 июля 07.00: жители города в Алеппо поддержали курдов после обстрела турками, в Ракке уничтожили 15 боевиков ИГ

    Столкновения между террористами «Исламского государства» и армией правительства Сирии произошли в районе Аль-Рашидия в столице провинции.

    В результате авиаудара коалиции в деревне Аль-Бухамад в пригороде Дейр эз-Зора погибли четыре человека.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 6 июля 07.00: жители города в Алеппо поддержали курдов после обстрела турками, в Ракке уничтожили 15 боевиков ИГ

    Совет оппозиции в Идлибе призвал к срочному расследованию убийств в лагере для беженцев в Ливане, сообщается в Twitter.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 6 июля 07.00: жители города в Алеппо поддержали курдов после обстрела турками, в Ракке уничтожили 15 боевиков ИГ

    Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил надежду в том, что после окончания операции в Ракке США заберут обратно технику и оружие, которые они предоставили курдским бойцам.

    Террорист-смертник на шахид-мобиле атаковал позиции SDF на юго-востоке города Ракка.

    Сообщается, что террористы вернули контроль над кварталом Хишам Бин Абдул Малик на юге города Ракка и достигли реки Евфрат.

    Во время столкновений с террористами «Исламского государства» в городе Ракка бойцы SDF ликвидировали 15 террористов, несколько были ранены.

    ВВС коалиции нанесли несколько авиаударов по позициям террористов «Исламского государства» в старом районе Ракки.

    Провинция Хама

    Сирия новости 6 июля 07.00: жители города в Алеппо поддержали курдов после обстрела турками, в Ракке уничтожили 15 боевиков ИГ

    ВВС Сирии нанесли пять авиаударов по позициям террористов «Исламского государства» в районах населенных пунктов Абу-Ханая и Укайрибат в центральной провинции.

    Ирак

    С момента открытия госпиталя 23 июня в западном Мосуле сотрудники организации «Врачи без границ» вылечили более 100 пострадавших жителей. Среди них более 25 детей и 20 женщин, сообщают местные СМИ.

    Неизвестный совершил вооруженное нападение на солдат иракской армии на севере Багдада. Один военный был ранен.

    Иракская армия отбила атаку террористов «Исламского государства» на свои позиции в деревнях Аль-Хадрания и Аль-Сведан к северу от Ширката в провинции Салах эд-Дин. В результате четыре террориста «Исламского государства» были ликвидированы.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия
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    Сирия новости 6 июля 07.00: жители города в Алеппо поддержали курдов после обстрела турками, в Ракке уничтожили 15 боевиков ИГ
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        Сирия итоги за сутки на 6 июля 6.00: ВКС РФ разбомбили штаб и склад ИГ, курды получили вооружение от США

        6:00 6 Июля 2017 359
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