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Сирия, 6 июля. Жители города Манбидж в Алеппо вышли на улицы в знак поддержки курдских жителей, которых атаковали турецкие войска. В Ракке представители SDF**** уничтожили 15 террористов «Исламского государства»*. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в окрестностях газовых месторождений Хаиль в провинции Хомс правительственные войска вступили в противостояние с боевиками.

«Исламское государство»: не менее 15 боевиков ИГ* были уничтожены во время столкновений с SDF в провинции Ракка.

Провинция Дамаск

Армия правительства Сирии с помощью артиллерии атаковала позиции боевиков в деревне Джисрин в Восточной Гуте.

Провинция Алеппо

Жители города Манбидж вышли на улицы в знак поддержки курдских жителей, которые вчера находились под обстрелом турецких войск в городе Африн на севере провинции, сообщается в Twitter.

People of Manbij take to the streets in solidarity with Efrînhttps://t.co/HYNobhkrrY#TwitterKurds pic.twitter.com/Cq6mOYgbfO — Robin (@em_bernadin) July 5, 2017

Администрация города Ахтарин запретила использование купюры номиналом 2000 лир за то, что на ней изображено лицо президента Асада. Владение такой купюрой может стоить одного года заключения, сказано в Twitter.

Провинция Хомс

Боевики обстреляли из минометов деревню Марьямайн, армия правительства Сирии нанесла ответный удар по вражеским позициям в пригороде Аль-Хула на севере провинции.

Сирийские власти начали демонтаж КПП в Хомсе.

Столкновения между армией правительства Сирии и террористами «Исламского государства» произошли в окрестностях газовых месторождений Хаиль. Правительственные войска продвигаются к границе провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Дейр эз-Зор

Столкновения между террористами «Исламского государства» и армией правительства Сирии произошли в районе Аль-Рашидия в столице провинции.

В результате авиаудара коалиции в деревне Аль-Бухамад в пригороде Дейр эз-Зора погибли четыре человека.

Провинция Идлиб

Совет оппозиции в Идлибе призвал к срочному расследованию убийств в лагере для беженцев в Ливане, сообщается в Twitter.

Провинция Ракка

Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил надежду в том, что после окончания операции в Ракке США заберут обратно технику и оружие, которые они предоставили курдским бойцам.

Террорист-смертник на шахид-мобиле атаковал позиции SDF на юго-востоке города Ракка.

Сообщается, что террористы вернули контроль над кварталом Хишам Бин Абдул Малик на юге города Ракка и достигли реки Евфрат.

Во время столкновений с террористами «Исламского государства» в городе Ракка бойцы SDF ликвидировали 15 террористов, несколько были ранены.

ВВС коалиции нанесли несколько авиаударов по позициям террористов «Исламского государства» в старом районе Ракки.

Провинция Хама

ВВС Сирии нанесли пять авиаударов по позициям террористов «Исламского государства» в районах населенных пунктов Абу-Ханая и Укайрибат в центральной провинции.

Ирак

С момента открытия госпиталя 23 июня в западном Мосуле сотрудники организации «Врачи без границ» вылечили более 100 пострадавших жителей. Среди них более 25 детей и 20 женщин, сообщают местные СМИ.

Неизвестный совершил вооруженное нападение на солдат иракской армии на севере Багдада. Один военный был ранен.

Иракская армия отбила атаку террористов «Исламского государства» на свои позиции в деревнях Аль-Хадрания и Аль-Сведан к северу от Ширката в провинции Салах эд-Дин. В результате четыре террориста «Исламского государства» были ликвидированы.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)