Режим ЧС введен в Ульяновской области из-за сильных дождей

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Ульяновск, 6 июля. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов ввел на территории региона режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

На область обрушились сильные дожди и грозы. Из-за непогоды от энергоснабжения частично отключены 10 населенных пунктов. Без электроэнергии остались некоторые районы Ульяновска и Новоульяновска, а также поселения в Тереньгульском и Новомалыклинском районах региона. В Поселке Мостовая подтоплены приусадебные участки.

Над ликвидацией последствий непогоды трудятся 1,5 тыс. человек, задействованы 630 единиц техники. По данным МЧС, от разгула стихи пострадал один человек.