Тиллерсон: Пока сложно оценить намерения России в отношениях с США

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Вашингтон, 06 июля. Глава государственного департамента Соединенных Штатов Америки высказал мнение о намерениях РФ в отношениях с США.

«Пока сложно оценить намерения Москвы в отношениях с Вашингтоном», — цитирует Reuters слова Рекса Тиллерсона в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Самое главное на предстоящей встрече — провести хороший обмен взглядами между президентами о том, как они оба видят природу отношений между нашими странами», — добавил глава Госдепа США.

Напомним, что первая личная встреча Путина и Трампа пройдет 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге.