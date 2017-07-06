Правозащитники Латвии требуют расследовать дискриминацию русскоязычных граждан

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Рига, 06 июля. Правозащитники из Латвии обратились в Международный уголовный суд (МУС) с требованием расследовать дискриминацию русскоязычных граждан.

Как сообщают «Известия», в письме содержится требование привлечь к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников. В МУС уже подтвердили получение документа и пообещали его рассмотреть.

Инициаторы обращения в суд готовы по первому требования предоставить сотни свидетельских показаний о том, как на территории прибалтийского государства систематически ущемляют права русскоязычного населения.

«Это добавит объективности нашему обращению в Международном уголовном суде. Около 20 человек уже отослали свои показания», — рассказал изданию сопредседатель объединенного конгресса русских общин Александр Гапоненко.

Добавим, что после того, как Латвия объявила о своей независимости, тысячи жителей страны получили статус «неграждан» и лишены основных прав. Сейчас в стране проживают более 300 тысяч апатридов (или лиц без гражданства).