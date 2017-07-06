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Экстрадиция как способ похищения: дипломаты вступились за россиянина, попавшего в тюрьму США
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    Экстрадиция как способ похищения: дипломаты вступились за россиянина, попавшего в тюрьму США

    6:05  6 Июля 2017
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    Экстрадиция как способ похищения: российские дипломаты вступились за Мартышева, попавшего в тюрьму США
    Арест Юрия Мартышева в США посольство России в Вашингтоне рассматривает как похищение российского гражданина американскими властями. Об этом сообщается на официальной странице ведомства.

    «Рассматриваем данный арест как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение действующего двустороннего Соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года»,  — рассказали в посольстве.

    В дипмиссии подчеркнули, что находятся в курсе ситуации и держат ее под контролем, Мартышеву оказывается консульская помощь.

    «Посольство в курсе ситуации. Держим данный вопрос на контроле. Оказываем консульскую помощь и иное содействие российскому гражданину. В частности, провели с ним телефонный разговор, на ближайшее время запланировано посещение Мартышева консульскими сотрудниками»,  — уточнили в ведомстве.

    Российские дипломаты заявили о своем требовании к американской стороне «безусловного соблюдения законных прав и интересов российского гражданина».

    Ранее власти Латвии выдали россиянина Юрия Мартышева Штатам.

    Сейчас россиянин, обвиняемый в киберпреступлениях, находится в американской тюрьме в городе Александрия, штат Вирджиния. Мартышев был доставлен в США на прошлой неделе.

    По данным информационного агентства ТАСС, россиянина подозревают в кибермошенничестве, хищении личной информации владельцев банковских карт.

    Это не первый случай похищения и экстрадиции российских граждан в США. Федеральное агентство новостей сообщало о том, что российский летчик Константин Ярошенко, который был похищен американскими спецслужбами из Либерии в 2010 году и осужден в США по надуманным обвинениям в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина, написал письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой о возвращении его на родину.

    Экстрадиция как способ похищения: российские дипломаты вступились за Мартышева, попавшего в тюрьму США

    В своем письме Ярошенко сообщает о том, что на 20 лет он был осужден по незаконному и несправедливому приговору. При этом он выражает надежду на «гуманность и понимание трудной ситуации» со стороны Дональда Трампа.

    «Это обращение к Дональду Трампу  — мой последний шанс вернуться в Россию в здравом уме. Я надеюсь, что президент США проявит гуманность и милосердие и сможет передать меня властям России»,  — заявил российский летчик.

    Еще одно громкое дело, которое даже вдохновило американского кинорежиссера Эндрю Никкола на фильм «Оружейный барон» – дело Виктора Бута. Он был задержан 6 марта 2008 года в Бангкоке.

    Арест был произведен на основании ордера, выданного тайским судом по запросу США. Против Бута было выдвинуто обвинение в незаконных поставках оружия колумбийским боевикам. Первоначальный запрос на экстрадицию в США был отклонен судом Таиланда, и только 16 ноября 2010 года он был экстрадирован.

    2 ноября 2011 года суд присяжных признал его виновным. 5 апреля 2012 года Бут был приговорен к 25 годам тюрьмы. В августе 2012 года российское министерство юстиции направило запрос в США о передаче Бута для отбывания наказания на родину, на что американское профильное ведомство ответило отказом. 7 ноября 2013 года первоначальный приговор Буту был подтвержден апелляционным судом.

    В мае 2013 года в Вильнюсе на основании запроса американских правоохранительных органов был задержан россиянин Дмитрий Устинов. Его обвиняли в контрабанде высокотехнологичного военного снаряжения американского производства: приборы ночного видения, тепловизоры и другая аппаратура двойного назначения. 27 августа 2013 года он был выдан США. По мнению уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константина Долгова, суть предъявленных россиянину претензий «вызывает сомнения».

    Экстрадиция как способ похищения: российские дипломаты вступились за Мартышева, попавшего в тюрьму США

    В апреле 2014 года из Коста-Рики в США был экстрадирован гражданин России Максим Чухарев. Он обвиняется в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денежных средств.

    В международном аэропорту столицы Мальдивской Республики городе Мале 5 июля 2014 года россиянина Романа Селезнева, вылетавшего с женой и маленькой дочерью с Мальдивских островов, с помощью мальдивских властей задержали во время паспортного контроля в аэропорту и посадили на частный самолет, зафрахтованный американской спецслужбой.

    В тот же день его принудительно доставили на остров Гуам, который является во владениях США в Тихом океане. По данным Associated Press, американские власти обвиняют Селезнева во взломе компьютерных систем ряда магазинов в США с целью кражи данных кредитных карточек покупателей

    19 апреля 2017 года стало известно, что обвиняемый в США в кибермошенничестве российский гражданин Роман Селезнев подписал признательные показания, но обвинение все равно требует для него 30 лет тюрьмы.

    Автор: Павел Романов
    #сша #похищение #ярошенко #посольство #бут #россиянин #экстрадиция
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