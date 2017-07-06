Лицензию на оружие во Франции имеют порядка 100 потенциальных террористов

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Париж, 06 июля. На территории Франции около 100 человек, находящихся в списке потенциальных террористов, имеют лицензию на оружие.

Как передает RT, об этом заявил министр внутренних дел Пятой республики, выступая на парламентских слушаниях, на которых обсуждался новый законопроект по борьбе с терроризмом.

Добавим, что ранее французский сенат дал зеленый свет правительственному законопроекту, который продляет в стране режим чрезвычайного положения до 1 ноября 2017 года.

