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Весь мир
Лицензию на оружие во Франции имеют порядка 100 потенциальных террористов
Весь мир
Лицензию на оружие во Франции имеют порядка 100 потенциальных террористов
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    Лицензию на оружие во Франции имеют порядка 100 потенциальных террористов

    5:38  6 Июля 2017
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    Лицензию на оружие во Франции имеют порядка 100 потенциальных террористов

    Париж, 06 июля. На территории Франции около 100 человек, находящихся в списке потенциальных террористов, имеют лицензию на оружие.

    Как передает RT, об этом заявил министр внутренних дел Пятой республики, выступая на парламентских слушаниях, на которых обсуждался новый законопроект по борьбе с терроризмом.

    Добавим, что ранее французский сенат дал зеленый свет правительственному законопроекту, который продляет в стране режим чрезвычайного положения до 1 ноября 2017 года.
     

    Автор: Константин Терехов
    #париж
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