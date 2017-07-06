МЧС объявило в Свердловской области штормовое предупреждение

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Екатеринбург , 6 июля. В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. О скором ухудшении погоды на Среднем Урале сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Ведомство предупреждает, что в Свердловской области сегодня ожидается усиление ветра до 25 м/с. В некоторых районах возможны град, грозы и проливные дожди. Непогода продлится до вечера 7 июля.

Напомним, недавно страшный ураган прошел по центральным регионам России. Только в Москве из-за непогоды пострадали 16 человек. После разгула стихии столичные власти убрали более 2,5 тыс. поваленных ветром деревьев, сообщает Газета.ru.