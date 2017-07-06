Тело женщины, найденной у Чертова моста, просят опознать жителей Кемерова

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Кемерово, 06 июля. Полиция Кемеровской области обращается с просьбой к горожанам опознать тело женщины, найденной у Чертова моста.

Как сообщают местные СМИ, труп был обнаружен в начале прошлой недели, на вид женщине от 25 до 35 лет, ее рост – 150 сантиметров, овальное лицо, русые прямые волосы, тонкие губы и нос.

Из особых пример правоохранители отмечают небольшую татуировку в видя сердца, пронзенного стрелой, над левой грудью. Всех, кто могут помочь пролить свет на эту историю, просят обратиться в ближайший отдел полиции.