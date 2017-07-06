Непогода негативно повлияла на состояние «сердечников» в России

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Москва, 6 июля. Воцарившаяся на территории центральных регионов России аномальная погода навредит иммунитету детей и здоровью метеочувствительных взрослых. Об этом со ссылкой на исследование ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» сообщают «Известия».

Специалисты Центра сопоставили погодные условия и количество обращений в скорую помощь страдающих от обострения хронических заболеваний пациентов и подтвердили действие метеофакторов на здоровье человека. Выяснилось, что повышенной метеочувствительностью страдают около 82% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 64%пациентов с бронхолегочными заболеваниями, 72–74% пациентов заболеваниями опорно-двигательной системы и до 84% пациентов с психоэмоциональными нарушениями.

Эксперты отмечают, что при такой погоде страдающим хроническими заболеваниями людям важно не терять контроль над своим состоянием, консультироваться с врачом и вовремя принимать препараты.