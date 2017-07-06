SpaceX выполнила пуск ракеты Falcon 9 со спутником связи Intelsat

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Вашингтон, 06 июля. На мысе Канаверал компанией SpaceX совершен запуск ракеты Falcon 9, которая выведет на орбиту спутник связи Intelsat.

Как сообщает «Газета.ru», запуск состоялся в 19:38 в среду по местному времени, в Москве в этот момент было 02:38 четверга 06 июля. К слову, в Интернете на портале YouTube каждый желающий мог наблюдать за происходящим в режиме реального времени.

Ракета Falcon 9 доставит на околоземную орбиту спутник связи Intelsat, который ближайшие 15 лет будет работать над территорией Европы, Америки, Атлантикой и странами Карибского бассейна.

Как напоминают «Известия», запуск ракеты на мысе Канаверал состоялся лишь с третьей попытки. Ранее планировалось отправить Falcon 9 в космос 2 и 3 июля, однако старт в последний момент отменялся.