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SpaceX выполнила пуск ракеты Falcon 9 со спутником связи Intelsat
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    SpaceX выполнила пуск ракеты Falcon 9 со спутником связи Intelsat

    5:15  6 Июля 2017
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    SpaceX выполнила пуск ракеты Falcon 9 со спутником связи Intelsat

    Вашингтон, 06 июля. На мысе Канаверал компанией SpaceX совершен запуск ракеты Falcon 9, которая выведет на орбиту спутник связи Intelsat.

    Как сообщает «Газета.ru», запуск состоялся в 19:38 в среду по местному времени, в Москве в этот момент было 02:38 четверга 06 июля. К слову, в Интернете на портале YouTube каждый желающий мог наблюдать за происходящим в режиме реального времени.

    Ракета Falcon 9 доставит на околоземную орбиту спутник связи Intelsat, который ближайшие 15 лет будет работать над территорией Европы, Америки, Атлантикой и странами Карибского бассейна.

    Как напоминают «Известия», запуск ракеты на мысе Канаверал состоялся лишь с третьей попытки. Ранее планировалось отправить Falcon 9 в космос 2 и 3 июля, однако старт в последний момент отменялся.

     

    Автор: Константин Терехов
    #spacex #falcon 9 #intelsat
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