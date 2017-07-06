Фото «щуки-крокодила» из Новосибирска шокировало пользователей Сети

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Новосибирск, 6 июля. Рыбак из Новосибирской области выловил в реке Обь огромную щуку, которую пользователи Сети за размер и устрашающий вид назвали «крокодилом». Фотографии речного хищника размещены в социальной сети «ВКонтакте».

В подписи к фотографиям приводятся слова, поймавшего гигантскую хищницу рыбака. Мужчина утверждает, что выловил щуку в бассейне реки Оби 1 июля. Рыба попалась на крючок на шестиметровой глубине. Для того чтобы вытащить щуку из воды, рыбаку понадобилась помощь друга. Вес «щуки-крокодила» почти достиг 11 кг.