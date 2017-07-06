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Путин направил Мадуро поздравления в день независимости Венесуэлы
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    Путин направил Мадуро поздравления в день независимости Венесуэлы

    4:34  6 Июля 2017
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    Путин направил Мадуро поздравления в день независимости Венесуэлы

    Москва, 6 июля. Владимир Путин поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с днем независимости республики. Поздравление российского лидера на праздничном приеме зачитал директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

    «Примите самые искренние поздравления по случаю национального праздника — Дня Независимости Боливарианской республики Венесуэла. Российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнерства», — приводит текст поздравления RT.

    Владимир Путин отметил, что у России и Венесуэлы есть значительный опыт сотрудничества. И заявил, что дальнейшее развитие отношений будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в регионе.

    Автор: Виталий Малясев
    #путин #россия
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