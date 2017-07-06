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Власти Венесуэлы начали эвакуацию людей из здания парламента
Весь мир
Власти Венесуэлы начали эвакуацию людей из здания парламента
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    Власти Венесуэлы начали эвакуацию людей из здания парламента

    4:13  6 Июля 2017
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    Власти Венесуэлы начали эвакуацию людей из здания парламента

    Каракас, 6 июля. Власти Венесуэлы начали эвакуацию находящихся в здании национальной ассамблеи людей. Об этом сообщает канал NTN 24.

    Здание национальной ассамблеи в течение нескольких часов удерживала группа неизвестных. По данным спикера парламента Хулио Борхеса, во власти злоумышленников находились около 350 человек.

    Власти Венесуэлы начали эвакуацию людей из здания парламента

    Ранее сообщалось, что на оппозиционно настроенный по отношению к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро парламент напали сторонники действующей власти. Вооруженные самодельными взрывными устройствами и палками люди ворвались в здание национальной ассамблеи. В ходе нападения пострадали 12 депутатов и работников парламента. Один из парламентариев получил серьезные ранения, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
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