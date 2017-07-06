Власти Венесуэлы начали эвакуацию людей из здания парламента

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Каракас, 6 июля. Власти Венесуэлы начали эвакуацию находящихся в здании национальной ассамблеи людей. Об этом сообщает канал NTN 24.

Здание национальной ассамблеи в течение нескольких часов удерживала группа неизвестных. По данным спикера парламента Хулио Борхеса, во власти злоумышленников находились около 350 человек.

Ранее сообщалось, что на оппозиционно настроенный по отношению к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро парламент напали сторонники действующей власти. Вооруженные самодельными взрывными устройствами и палками люди ворвались в здание национальной ассамблеи. В ходе нападения пострадали 12 депутатов и работников парламента. Один из парламентариев получил серьезные ранения, сообщает Газета.ru.