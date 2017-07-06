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Посольство России считает арест россиянина похищением властями США
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Посольство России считает арест россиянина похищением властями США
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    Посольство России считает арест россиянина похищением властями США

    3:47  6 Июля 2017
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    Посольство России считает арест россиянина похищением властями США

    Вашингтон, 6 июля. Посольство России в США рассматривает арест российского гражданина Юрия Мартышева американскими властями как похищение. Об этом со ссылкой на дипмиссию сообщает РИА Новости.

    «Рассматриваем данный арест как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение действующего двустороннего Соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года», — сообщили в посольстве.

    В дипмиссии подчеркнули, что держат ситуацию под контролем. Арестованному россиянину оказывается консульская помощь. С Мартышевым уже провели телефонный разговор, в ближайшее время его посетит сотрудник консульства.

    Также посольство выступило с требованием о «безусловном соблюдении прав и интересов российского гражданина».

    Посольство России считает арест россиянина похищением властями США

    Напомним, ранее власти Литвы выдали российского гражданина Юрия Мартышева США, где мужчина был арестован. В чем обвиняется россиянин, пока не сообщается.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #сша
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