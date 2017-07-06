Тиллерсон призвал устранить препятствия для полной победы над ИГ

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Вашингтон, 6 июля. Россия и мировое сообщество должны ликвидировать препятствия, мешающие достигнуть полной и окончательной победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ*, запрещена в России). Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Американский политик отметил, что в настоящее время террористы «Исламского государства»* терпят крах в Ракке. Если все стороны объединятся, то это поможет быстрее разгромить боевиков. Особую роль в данном процессе Тиллерсон возложил на Россию.

«Чтобы завершить эту миссию, международное сообщество, а особенно Россия, должны устранить препятствия для нанесения поражения ИГ, и помочь обеспечить стабильность, которая помешает ИГ восстать из пепла их неудачного и мошеннического халифата», — заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки.

* Организация запрещена на территории РФ.