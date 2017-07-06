Тиллерсон рассказал, как военные России и США разрешали инциденты в Сирии

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Вашингтон, 6 июля. Военные России и США разрешали возникавшие в Сирии небольшие инциденты «быстро и мирно». Об этом заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Тиллерсон заявил, что Россия и США уже достигли прогресса в создании деконфликтных зон в Сирии и смогли предотвратить «взаимное нанесение ущерба». Госсекретарь отметил, что военные обеих стран стараются не допустить инцидентов и разрешать возникающие ситуации мирным путем.

«Там, где были небольшие инциденты, они их разрешали быстро и мирно», — заявил Рекс Тиллерсон.

Госсекретарь подчеркнул, что сотрудничество по деконфликтным зонам стало свидетельством того, что Россия и США способны достичь большего прогресса.