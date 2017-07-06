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Вашингтон, 6 июля. На предстоящей встрече с Владимиром Путиным Дональд Трамп намерен обсудить ситуацию в Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Перед отлетом на саммит «Большой двадцатки» в Гамбурге я бы хотел прокомментировать нынешнюю тему ситуации в Сирии, которую президент намерен поднять на встрече с российским президентом Путиным», — заявил Тиллерсон.

Глава Госдепартамента отметил, что сторонам необходимо «добиться стабильности на месте». Если этого не произойдет, то прогресс в уничтожении «Исламского государства»* (организация запрещена на территории РФ) может быть утрачен. Кроме того, Тиллерсон рассказал о необходимости прилагать усилия для достижения соглашения и развития политического процесса в Сирии. Особую ответственность за это Тиллерсон возложил на Россию.

* Организация запрещена на территории РФ.