Сирия: США готовы рассмотреть возможность создания бесполетных зон вместе с РФ

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Вашингтон, 6 июля. Власти США готовы рассмотреть возможность создания в Сирии бесполетных зон вместе с Россией, чтобы поддержать безопасность в регионе. Об этом сообщает агентство «Рейтерс».

Кроме того, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что именно на России лежит особая ответственность по обеспечению политического процесса в Сирии.

«США готовы изучить возможность создания совместного с Россией механизма по обеспечению стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей за режимом перемирия на земле, и скоординированной доставке гуманитарной помощи», — заявил Тиллерсон.

Напомним также, что ранее сообщалось о намерении Тиллерсона на встрече с российским президентом Владимиром Путиным обсудить ситуацию в Сирии.