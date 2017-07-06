Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Власти Венесуэлы начали эвакуацию людей из здания парламента
Политика
Сирия: США готовы обсудить создание бесполетных зон вместе с Россией
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: США готовы обсудить создание бесполетных зон вместе с Россией

    3:00  6 Июля 2017  /обновлено: 3:23  06 Июля 2017
    63

    Сирия: США готовы рассмотреть возможность создания бесполетных зон вместе с РФ

    Вашингтон, 6 июля. Власти США готовы рассмотреть возможность создания в Сирии бесполетных зон вместе с Россией, чтобы поддержать безопасность в регионе. Об этом сообщает агентство «Рейтерс».

    Кроме того, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что именно на России лежит особая ответственность по обеспечению политического процесса в Сирии.

    «США готовы изучить возможность создания совместного с Россией механизма по обеспечению стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей за режимом перемирия на земле, и скоординированной доставке гуманитарной помощи», — заявил Тиллерсон.

    Напомним также, что ранее сообщалось о намерении Тиллерсона на встрече с российским президентом Владимиром Путиным обсудить ситуацию в Сирии.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #сша #сирия
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Трамп намерен на встрече с Путиным обсудить Сирию — Тиллерсон

        3:00 6 Июля 2017 58
        Читать
        23:55
        Вчера

        США пообещали вводить санкции против всех стран, ведущих бизнес с КНДР
        23:28
        Вчера

        Янукович: Украинский суд приговорит меня к пожизненному заключению
        23:10
        Вчера

        МИД Украины вызвал посла Польши после слов Ващиковского о Бандере
        21:43
        Вчера

        Именем погибшего в Сирии летчика назовут вертолет Ми-8 ЮВО
        21:06
        Вчера

        Гидрометцентр ответил на претензии вымокшего под дождем Жириновского

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 2306

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1976

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9079

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3396

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2576
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: США готовы обсудить создание бесполетных зон вместе с Россией

        Сирия: США готовы обсудить создание бесполетных зон вместе с Россией

        3:00   6 Июля 2017
        63
        Сирия: Минобороны РФ показало видео уничтожения объектов ИГ крылатыми ракетами

        Сирия: Минобороны РФ показало видео уничтожения объектов ИГ крылатыми ракетами

        0:56   6 Июля 2017
        264
        Делегации России, ДНР и ЛНР покинули переговоры в Минске после заявления Киева

        Делегации России, ДНР и ЛНР покинули переговоры в Минске после заявления Киева

        17:57   5 Июля 2017
        2805
        Сирия: ВКС РФ нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам ИГ на границе Хамы и Хомса

        Сирия: ВКС РФ нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам ИГ на границе Хамы и Хомса

        16:15   5 Июля 2017
        895