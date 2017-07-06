Скончался автор песен бит-квартета «Секрет» Дмитрий Рубин

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Москва, 6 июля. Автор стихов, которые легли в основу самых известных песен квартета «Секрет» Дмитрий Рубин скончался на 56-м году жизни. Об этом рассказал участник группы «Секрет» Андрей Заблудовский.

Он рассказал, что Рубин скончался в эту среду. Время и место похорон пока не назначены.

Рубин создал бит-квартет «Секрет» в 1982 году вместе с Максимом Леонидовым и Николаем Фоменко, уступив позже свое место Андрею Заблудовскому. Однако песни, текст к которым написал Рубин, остались в репертуаре группы.

Песни на стихи Рубина исполняли также Алла Пугачева, Татьяна Буланова, Михаил Боярский и Максим Леонидов. Всего Рубин участвовал в создании более 300 различных песен.