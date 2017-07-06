В детском лагере в Забайкалье отравились дети

В Избранное

Чита, 6 июля. В детском лагере в Забайкалье у несовершеннолетних зафиксировано пищевое расстройство, вызванное кишечной инфекцией.

Инцидент произошел в детском лагере «Аргунь». Медики зафиксировали вызванное кишечной палочкой пищевое расстройство у 12 детей. Причиной отравления, предположительно, стал кефир, сообщает Life.

Пострадавшие доставлены в больницу в Чите, медики оценивают их состояние как легкое.

Напомним, ранее вспышка кишечной инфекции произошла в Ярославской области в детском лагере «Черная речка». Медики поставили диагноз пяти несовершеннолетним, сообщает Газета.ru.