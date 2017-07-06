Путин протестировал отечественный VIP-лимузин

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Москва, 6 июля. Владимир Путин протестировал российский лимузин для высших чиновников и дал проекту положительную оценку. Об этом со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова сообщают «Известия».

Президент России Владимир Путин ознакомился с разработанным в рамках проекта «Кортеж» лимузином «прототип А». Автомобиль до конца года должен поступить в ведение Федеральной службы охраны.

«[Владимир Путин] уже ознакомился с проектом, видел разные его этапы. На «прототипе А» даже ездил, «прототип Б» показать не успели», — цитируют слова главы Минпромторга «Известия».

Напомним, в рамках проекта «Кортеж» разрабатывается лимузин, седан, внедорожник и минивэн для высших чиновников России. Впервые автомобили должны появиться на публике в 2018 году на инаугурации президента. Издание отмечает, что в работе над проектом участвовал Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», на площадке которого в дальнейшем будет выпускаться до 300 VIP-автомобилей в год. Серийное производство лимузина начнется в 2018-м, 2019-м годах, в будущем автомобиль может стать доступным для простых граждан России.