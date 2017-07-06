Сирия: курды не исключают открытого конфликта с Турцией в ближайшее время

В Избранное

Дамаск, 6 июля. Формирования сирийских курдов могут вступить в открытый конфликт с Турцией уже в ближайшее время. Об этом заявил командующий курдскими отрядами самообороны (YPG) Сипан Хемо.

По его словам, текущие приготовления Турции фактически достигли объявления войны, что может привести к открытым боестолкновениям в ближайшие дни.

«Мы не собираемся бездействовать в условиях потенциальной агрессии», – заявил Хемо.

Ранее представители курдской стороны рассказали об артиллерийских обстрелах, которым подверглись поселения курдом. Обстрелы были проведены с турецкой территории. Кроме того, сообщалось о двадцати ударах по позициям сил самообороны курдов в районе Африн на севере Сирии. Обстрел был произведен из гаубиц «Фыртына» и ракетных установок.