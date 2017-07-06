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Астрономы NASA нашли на Марсе человеческое лицо
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    Астрономы NASA нашли на Марсе человеческое лицо

    2:00  6 Июля 2017
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    Астрономы NASA нашли на Марсе человеческое лицо

    Вашингтон, 6 июля. Специалисты NASA нашли на Марсе геологический рельеф, который чрезвычайно сильно напоминает человеческое лицо. Снимок был сделан орбитальной станцией Mars Odyssey.

    Изображение необыкновенного марсианского рельефа было сделано научным инструментом THEMIS (Thermal Emission Imaging System) станции Mars Odyssey.

    Напомним, что в 1976 году станция Viking 1 сделала фотографию поверхности Марса, на которой при некотором воображении можно было разглядеть человеческое лицо. Однако это «лицо» было лишь иллюзией, вызванной игрой света и тени, а также низким разрешением камеры.

    Астрономы NASA нашли на Марсе человеческое лицо

    Автор: Антон Зарубин
    #марск #лицо
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