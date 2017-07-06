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Иностранные СМИ похвалили организаторов Кубка конфедераций в России
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    Иностранные СМИ похвалили организаторов Кубка конфедераций в России

    1:51  6 Июля 2017
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    Иностранные СМИ похвалили организаторов Кубка конфедераций в России

    Москва, 6 июля. До начала Кубка конфедераций в РФ западные издания публиковали неоднозначные статьи о турнире и его организации в России. Посетившие матчи иностранные журналисты при этом остались довольны.

    RT собрал впечатления гостей о прошедшем в России состязании. The Guardian написало, что видит «значительные перемены к лучшему в стране, где «добро пожаловать» годами состояло из молчаливых, недружелюбных пограничников».

    Иностранные СМИ похвалили организаторов Кубка конфедераций в России

    Как написало Gold Coast, смысл Кубка конфедераций состоит в подготовке к ЧМ по футболу-2018. При этом, издание отметило, что РФ со своими задачами справилась.

    «Организация была безупречной, всех болельщиков приняли радушно, а стадионы для турниров отвечают самым высоким мировым стандартам», — написано в материале.

    В статье BBC особое внимание было приковано к Москве.

    «Что касается организации, Кубок конфедераций провели отлично, больше всего это касается Москвы», — написал журналист.

    Корреспондент CNN Аманда Дэвис заметила, что некоторой критике ранее подверглось состояние стадионов. По ее словам, несмотря на это, команды и болельщики о площадках и объектах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи отзывались только в положительном ключе.

    Автор: Алия Садыкова
    #кубок конфедераций
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