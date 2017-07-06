Янукович рассказал о своей скромной жизни в России

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Москва, 6 июня. После того как бывший украинский президент Виктор Янукович покинул Украину, он стал вести более скромный образ жизни, чем раньше. Об этом он рассказал журналистам.

«Сейчас я живу скромно, никто мне не завидует. Я вынужден вести скрытный образ жизни. Мне абсолютно не стыдно ни перед украинцами, ни перед россиянами — нашими партнёрами и друзьями», – рассказал бывший глава Украины.

Янукович отметил, что первостепенной задачей для России и Украины является нормализация двусторонних отношений. По его словам, произошедшее на Украине нужно как можно скорее исправить, в чем сам Янукович готов принять самое активное участие.