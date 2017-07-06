Янукович: У нынешней украинской власти нет никаких перспектив
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Москва, 6 июля. У нынешнего украинского руководства нет никаких перспектив, считает бывший президент Украины Виктор Янукович.
«Перспективы у этой власти никакой нет. Я не всевидящий, но знаю, что большинство народа этой власти не верит. Есть радикальная часть, это люди с оружием, и как они будут себя вести — никто не знает», — приводит слова Янукович «Газета.ru».
По его словам, единственный шанс для действующей украинской администрации – остановиться и оставить власть мирным путем. В противном случае, их может ожидать «очень жесткий ответ», полагает бывший украинский лидер.