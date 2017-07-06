Янукович: У нынешней украинской власти нет никаких перспектив

Москва, 6 июля. У нынешнего украинского руководства нет никаких перспектив, считает бывший президент Украины Виктор Янукович.

«Перспективы у этой власти никакой нет. Я не всевидящий, но знаю, что большинство народа этой власти не верит. Есть радикальная часть, это люди с оружием, и как они будут себя вести — никто не знает», — приводит слова Янукович «Газета.ru».