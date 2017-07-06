Янукович назвал предсказуемым результаты референдума в Крыму
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Москва, 6 июля. Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что хотел бы возвращения Крыма в состав Украины. Как рассказал журналистам политик, решение о присоединении полуострова было предсказуемым.
По мнению Януковича, этот вопрос должны решать сами жители полуострова.
«Мы всегда знали, что там были пророссийские настроения», — добавил он.
Ранее Янукович решил прекратить участие в судебном процессе по делу о госизмене. Он также заявил, что суд приговорит его к пожизненному заключению.