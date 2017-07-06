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Янукович назвал предсказуемым результаты референдума в Крыму
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    Янукович назвал предсказуемым результаты референдума в Крыму

    1:20  6 Июля 2017
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    Янукович назвал предсказуемым результаты референдума в Крыму

    Москва, 6 июля. Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что хотел бы возвращения Крыма в состав Украины. Как рассказал журналистам политик, решение о присоединении полуострова было предсказуемым.

    По мнению Януковича, этот вопрос должны решать сами жители полуострова. 

    «Мы всегда знали, что там были пророссийские настроения», — добавил он.

    Ранее Янукович решил прекратить участие в судебном процессе по делу о госизмене. Он также заявил, что суд приговорит его к пожизненному заключению. 

    Автор: Алия Садыкова
    #янукович #крым
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