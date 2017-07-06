Сирия: Минобороны РФ показало видео уничтожения объектов ИГ крылатыми ракетами

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Москва, 6 июля. В Сети появилось видео уничтожения объектов террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) крылатыми ракетами Х-101, которые были запущены со стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Видео было опубликовано на странице Минобороны России в соцсети «Вконтакте»

Объекты ИГ были поражены на границе провинций Хама и Хомс. Российские ВКС уничтожили три крупных склада боеприпасов, а также командный пункт террористов у города Акербат.

Российские ракетоносцы поднялись в воздух с аэродрома «Энгельс» в Саратовской области. Им понадобилась одна дозаправка в воздухе, чтобы добраться до Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.