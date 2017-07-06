Сафронков указал на неприемлемость военного решения ситуации на Корейском полуострове

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Нью-Йорк, 6 июля. Необходимо исключить возможность применения военных мер для разрешения ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил в своем выступлении зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков.

По его словам, любые попытки силового решения ситуации являются неприемлемыми.

«Необходимо учитывать и озабоченности КНДР угрозами своей безопасности. В настоящее время важно переломить порочную логику опасного противостояния и безотлагательно искать пути выхода на комплексное политическое урегулирования проблем Корейского полуострова», — приводит его слова «Газета.ru».

Напомним, что ранее США заявили о своей готовности вводить санкции против любой страны, ведущей бизнес с Северной Кореей.