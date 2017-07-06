Сирия: САА ведет бои против боевиков в районе Ат-Танфа

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Дамаск, 6 июля. Правительственная армия Сирии начала наступление на боевиков «Новой сирийской армии». САА намерена взять под свой контроль всю южную границу страны.

Как пишет портал «Русская весна», сирийская армия ведет бои в районе Ат-Танфа. Цель бойцов - выбить проамериканских боевиков «Новой сирийской армии» из населенных пунктов Риф-Димашк, Хомс и Свейды.

Напомним, САА нанесла удар по противнику в юго-восточной части провинции Хомс в воскресенье.