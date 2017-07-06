Кроссовер Nissan Juke возвращается на российский рынок

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Москва, 6 июля. Автокомпания Nissan возобновила продажи своего кроссовера Nissan Juke. Как сообщают дилерские центры, они вновь начали принимать заказы на эту модель.

С российского рынка Nissan Juke исчез год назад из-за нестабильной ситуации на авторынке. Но уже с этого июля японский кроссовер вновь доступен для заказов.

Базовая версия автомобиля будет стоить 1 миллион 90 тысяч рублей. В эту версию войдет подогрев сидений, климат контроль, электропривод стекол и зеркал, а также продвинутая аудиосистема.

В России будет продаваться переднеприводный вариант с одной силовой установкой мощностью 117 лошадиных сил.