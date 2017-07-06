Путин заявил, что санкции против РФ являются скрытой формой протекционизма

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Москва, 5 июля. Прежние экономические модели исчерпали себя, и протекционизм превращается в норму, заявил президент России Владимир Путин. В статье, опубликованной в немецкой газете Handelsblatt, глава государства рассказал, что скрытой формой протекционизма являются односторонние, политически мотивированные санкционные ограничения в торговле и инвестициях.

По мнению российского лидера, такие ограничения не только бесперспективны, но и противоречат продвигаемым саммитом «двадцатки» принципам взаимодействия в интересах всех стран мира.

Напомним, публикация вышла в преддверии саммита G20 в Гамбурге, который пройдет 7-8 июля.