США пообещали вводить санкции против всех стран, ведущих бизнес с КНДР

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Вашингтон, 5 июля. Власти США собираются вводить санкции не только против Северной Кореи, но и против всех стран, которые ведут бизнес с КНДР. Об этом заявила постпред страны при ООН Никки Хейли.

По ее словам, власти США признали свои усилия в оказании давления на Северную Корею недостаточными и решили расширить список применения санкций.

«Мы не будем смотреть только на КНДР, мы будем смотреть на любую страну, которая решит вести бизнес с этим режимом-изгоем», — заявила Хейли на заседании СБ ООН.

Она отметила, что бόльшая ответственность по соблюдению санкций ложится на Китай, на который приходится до 90% торговли с КНДР.