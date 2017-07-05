Путин поддержал свободу в Интернете и выступил против вседозволенности в Сети

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Москва, 5 июля. Россия поддерживает свободу доступа в Интернет, однако против подмены ее вседозволенностью и безнаказанностью, заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что подобное приведет к разгулу хакерских группировок.

По словам Путина крайне важны универсальные договоренности о противодействии подобным негативным явлениям. Так же он отметил, что Россия ждет позитивное реакции на данные предложения.

«Большое значение придаём защите прав человека в информационном пространстве. При этом в цифровой среде, как и в любой другой, свобода ни в коем случае не должна подменяться вседозволенностью и безнаказанностью», – заявил Путин.

Заявление Путина было опубликовано в преддверии саммита «большой двадцатки», который пройдет Гамбурге 7-8 июля.