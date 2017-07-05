Путин рассказал, почему G20 никогда не теряет эффективности

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Москва, 5 июля. Эффективность саммита G20 как инструмента глобального управления не снижается даже в условиях нарастания геополитических рисков.

Об этом рассказал газете Handelsblatt президент России Владимир Путин. По словам главы государства, эффективность саммита «двадцатки» доказана даже при условиях неопределенности и возрастания геополитических рисков.

Путин отметил, что страны, председательствующие на саммите, очень ответственно подходят к выполнению возложенной на них миссии. Он также напомнил, что РФ председательствовала в G20 в 2013 году и получила серьезную поддержку со стороны всех партнеров.

Напомним, 7–8 июля саммит G20 состоится в Гамбурге.