Ярошенко написал письмо Трампу накануне встречи президента США с Путиным

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Вашингтон, 5 июля. Письмо российского летчика Константина Ярошенко, адресованное президенту США Дональду Трампу, должно напомнить американским властям о его деле в преддверии встречи обоих лидеров в Гамбурге на саммите G20. Об этом рассказал адвокат Ярошенко Алексей Тарасов.

«Это еще один раз повод напомнить американской стороне о том, что это действительно очень важный вопрос, который заслуживает того, чтобы его поднять», — отметил Тарасов.

По его словам, дело Ярошенко является значимым раздражителем в двусторонних отношениях США и России. Тарасов добавил, что дело россиянина сейчас лежит в первую очередь в политической плоскости, а не в правовой.