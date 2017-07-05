Янукович: Украинский суд приговорит меня к пожизненному заключению
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Москва, 5 июля. Бывший президент Украины Виктор Янукович уверен, что украинский суд приговорит его к пожизненному заключению. Об этом он рассказал в ходе интервью телеканалу «Россия 24».
Политик отметил, что генеральный прокурор Украины уже назвал дату окончания суда. Приговор Януковичу будет вынесен 24 августа 2017 года. По словам экс-президента, уже известно, что будет принято решение о пожизненном заключении.
Ранее он заявил, что отзовет своих защитников из судебного процесса. Напомним, бывшего лидера страны обвиняют в государственной измене.
Ранее Янукович решил прекратить участие в судебном процессе по делу о госизмене.