МИД Украины вызвал посла Польши после слов Ващиковского о Бандере

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Киев, 5 июля. Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Польши в Киеве Яна Пекло после высказываний главы МИД государства Витольда Ващиковского о Степане Бандере.

Об этом сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что посол был приглашен в МИД Украины после интервью еженедельнику wSieci. Украинские дипломаты напомнили Пекло о необходимости более сдержанного подхода к историческим вопросам. Также украинский МИД заявил, что разочарован в связи с заявлениями министра.

Ранее сообщалось, что польская сторона может наложить вето на возможное вступление Украины в Европейский союз, если украинские власти не перестанут восхвалять культ националиста Степана Бандеры.