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Ярошенко написал письмо Трампу, где провел параллель между собой и Уормбиером
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    Ярошенко написал письмо Трампу, где провел параллель между собой и Уормбиером

    23:04  5 Июля 2017
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    Ярошенко написал письмо Трампу, где провел параллель между собой и Уормбиером

    Вашингтон, 5 июля.  Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме, написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором провел аналогию между собой и американским студентом Отто Уормбиером, скончавшимся после возвращения из КНДР, где до этого находился в заключении.

    Об этом рассказал адвокат россиянина Алексей Тарасов. Он подчеркнул, что не собирается разглашать полный текст письма, однако он рассказал, что его клиент провел параллель межу собой и Уормбиером, который ранее был выдан Северной Кореей в США, где вскоре скончался.

    Ярошенко был приговорен к 20 года тюремного заключения по обвинению в попытке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков в США. Его адвокаты неоднократно указывали на негуманное обращение с заключенным и ухудшение здоровья Ярошенко.
     

    Автор: Антон Зарубин
    #трамп #ярошенко
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