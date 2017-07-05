Хакеры Fancy Bears выложили в Сеть документы о допинге в американском спорте

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Москва, 5 июля. Хакерская группа Fancy Bears опубликовала документы о допинге и коррупции в профессиональном спорте. Информация размещена на сайте проекта.

Отмечается, что документы имеют отношение к нарушениям антидопинговых правил в рамках Nike Oregon Project. Они касаются деятельности известного тренера Альберто Салазара, а также доктора Джеффри Брауна. Как установили специалисты, они разработали и реализовали разнообразные незаконные схемы.

Напомним, Антидопинговое агентство США на данный момент расследует дело в отношении Салазара. Самым известным подопечным тренера является четырехкратный олимпийский чемпион в беге на длинные дистанции Мо Фара.