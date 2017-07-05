Выданного Латвией россиянина Мартышева поместили в американскую тюрьму

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Вашингтон, 5 июля. Гражданин России Юрий Мартышев, выданный властями Латвии США, сейчас находится в американской тюрьме. Об этом рассказали в российском посольстве в США.

Как отметили дипломаты, он заключен в тюрьму в городе Александрия штата Вирджиния. По предварительным данным, россиянин обвиняется в кибермошенничестве, а также в хищении личной информации владельцев банковских карт.

В посольстве арест россиянина считают очередным случаем «похищения российского гражданина американскими властями». По мнению дипломатов, США нарушают двухстороннее соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Также в дипломатическом представительстве потребовали соблюдения законных прав и интересов россиянина.