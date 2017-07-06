Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: Минобороны РФ показало видео уничтожения объектов ИГ крылатыми ракетами
Политика
Жителям Крыма поставили немецкие турбины Siemens для электростанций
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жителям Крыма поставили немецкие турбины Siemens для электростанций

    0:06  6 Июля 2017
    64

    Жители Крыма получили немецкие турбины для электростанций вопреки санкциям

    Москва, 5 июля. Россия поставила в Крым турбины немецкой фирмы Siemens, несмотря на санкции Европейского союза.

    Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Как передает издание, граждане Крыма имеют право на электричество и смогут пользоваться благами. Автор статьи подчеркивает, что «крымчане тоже люди».

    Турбины для электростанции были поставлены несмотря на запрет фирмам ЕС поставлять на полуостров энергетические технологии.

    Жители Крыма получили немецкие турбины для электростанций вопреки санкциям

    Отмечается, что турбины нужны для двух новых строящихся крымских электростанций. Поставка оборудования была отложена на год, поскольку заинтересованные фирмы опасаются нарушения санкций ЕС.

    Автор: Алия Садыкова
    #крым
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        США пообещали вводить санкции против всех стран, ведущих бизнес с КНДР

        23:55 5 Июля 2017 289
        Читать
        23:28
        Вчера

        Янукович: Украинский суд приговорит меня к пожизненному заключению
        23:10
        Вчера

        МИД Украины вызвал посла Польши после слов Ващиковского о Бандере
        21:43
        Вчера

        Именем погибшего в Сирии летчика назовут вертолет Ми-8 ЮВО
        21:06
        Вчера

        Гидрометцентр ответил на претензии вымокшего под дождем Жириновского
        20:00
        Вчера

        МЧС распространило экстренное предупреждение о надвигающемся на Москву урагане

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 2304

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1975

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9072

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3387

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2572
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: Минобороны РФ показало видео уничтожения объектов ИГ крылатыми ракетами

        Сирия: Минобороны РФ показало видео уничтожения объектов ИГ крылатыми ракетами

        0:56   6 Июля 2017
        82
        Делегации России, ДНР и ЛНР покинули переговоры в Минске после заявления Киева

        Делегации России, ДНР и ЛНР покинули переговоры в Минске после заявления Киева

        17:57   5 Июля 2017
        2643
        Сирия: ВКС РФ нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам ИГ на границе Хамы и Хомса

        Сирия: ВКС РФ нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам ИГ на границе Хамы и Хомса

        16:15   5 Июля 2017
        880
        Путин призвал определить этапы развития цифровой экономики России

        Путин призвал определить этапы развития цифровой экономики России

        15:22   5 Июля 2017
        359