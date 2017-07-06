Жителям Крыма поставили немецкие турбины Siemens для электростанций

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Москва, 5 июля. Россия поставила в Крым турбины немецкой фирмы Siemens, несмотря на санкции Европейского союза.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Как передает издание, граждане Крыма имеют право на электричество и смогут пользоваться благами. Автор статьи подчеркивает, что «крымчане тоже люди».

Турбины для электростанции были поставлены несмотря на запрет фирмам ЕС поставлять на полуостров энергетические технологии.

Отмечается, что турбины нужны для двух новых строящихся крымских электростанций. Поставка оборудования была отложена на год, поскольку заинтересованные фирмы опасаются нарушения санкций ЕС.