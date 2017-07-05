Появилось видео доставки США вооружения для курдов в провинции Ракка
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Дамаск, 5 июля. Конвой США с вооружением и техникой для курдов проходит Камышлы на пути в Ракку. Видеоролик, свидетельствующий о передвижениях американской армии, опубликовали источники в Twitter.
На кадрах видно, как конвой из транспортных средств, перевозящих оборудование и машины, проезжает Камышлы, направляясь к Ракке.
Now#Qamishlo #Rojava #Syria #YPG #SDF #USA #ISIS pic.twitter.com/EJnA2FjM1v— Arin sheikhmos (@sheihkmos1987) July 5, 2017